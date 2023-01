Um adolescente de 14 anos, teria sido flagrado estuprando a irmã de 5 anos de idade, em Jataí, de acordo com a Polícia Militar (PM). A PM afirma que testemunhas flagraram a situação ocorrendo próxima a um córrego, no bairro Frei Domingo, e essas pessoas agrediram o suspeito com pauladas no rosto e na costela.

A vítima, conforme informação dessas testemunhas, correu e se escondeu a pedido do irmão.

A menina foi encontrada pelos policiais e informou que não era a primeira vez que aquilo acontecia e que o irmão estava sempre querendo “fazer besteira” com ela. Na delegacia, o menor confessou o crime para policiais civis e militares e a PM foi informada que o caso já tinha denuncias anteriores no conselho tutelar da região.

Menor apreendido

O menor suspeito está detido por um período de 5 dias e o caso está com o Ministério Público (MP-GO), que deve decidir se ele deve ser internado em uma instituição para menores infratores, em Goiânia.

A vítima continua com a mãe e o caso deve ser acompanhado pelo Conselho Tutelar de Jataí.