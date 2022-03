Cidades Adolescente é apreendido suspeito de golpear colega com canivete na escola, em Goiás O caso aconteceu por volta de 8h desta sexta, na Escola Municipal Cristiano Carlos Friaça

Um adolescente de 15 anos foi conduzido à delegacia na manhã desta sexta-feira (4), suspeito de golpear um colega de 14 anos com um canivete, no pátio de uma escola de São Luís de Montes Belos. A briga dos dois teria sido motivada pelo fato de um estar se relacionando com a ex-namorada do outro. O caso aconteceu por volta de 8h desta sexta, na Escola Municipal Cristi...