Cidades Adolescente é apreendido suspeito de matar o padrasto em Novo Gama Rapaz, que à época tinha 17 anos, teria empurrado a vítima, que bateu a cabeça no chão e morreu

Um jovem de 18 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Novo Gama, nesta segunda-feira (27), suspeito de ter provocado a morte de seu padrasto em dezembro de 2021. Na época, o rapaz tinha 17 anos de idade e a morte não teria sido causada intencionalmente, de acordo com as investigações. Os dois teriam discutido porque, segundo depoimentos, um queria assistir televi...