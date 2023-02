Um adolescente de 14 anos foi arremessado depois de ser atingido por um carro desgovernado que invadiu uma casa na noite deste domingo (5), no Residencial das Flores, em Anápolis, a 55km de Goiânia.

Uma câmera de segurança mostra a vítima que estava em uma bicicleta sendo atropelada e outras duas pessoas que estavam com ele por pouco não foram atingidas. Segundo testemunhas, o motorista parecia estar bêbado e tentou fugir, mas os moradores o seguraram até a chegada da polícia.

O adolescente foi levado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e estava com machucados nos joelhos, cortes no rosto e reclamando de dores na cabeça. O POPULAR tentou contato com o hospital para saber o estado de saúde atualizado do adolescente, mas não obteve retorno até a última atualização.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o motorista confirmou à polícia que tinha bebido antes de dirigir e que havia pegado o carro do patrão sem autorização. Ele fez teste do bafômetro, que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica com 0,35 miligramas.

O motorista foi levado para a delegacia, mas não houve confirmação da prisão do suspeito.

