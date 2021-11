Uma menina de 15 anos levou uma facada no rosto ao tentar separar briga de uma amiga com marido no último sábado (27) no Alto do Cerrado II em Trindade, cerca de 26km da capital. Adolescente precisou ser levada ao hospital onde foi necessário levar mais de 30 pontos.

De acordo com Osvaldo da Costa, pai da menina, a vítima estava com a amiga quando o companheiro da mulher chegou e começou a confusão. Os dois começaram a brigar. Neste momento, a menina tentou intervir, e o suspeito a atingiu com uma facada. O homem fugiu e segue sendo procurado.

Ainda segundo Osvaldo a família se encontra muito abalada e pede ajuda para conseguir um cirurgião plástico para operar o rosto da filha.