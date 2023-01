Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (17), em Rio Verde, a 230 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem, que foi atingido com quatro tiros, chegou a ser socorrido e levado com vida para o hospital. O caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios de Rio Verde.

Ao Popular, o capitão Ronieri de Moraes, da Companhia de Policiamento Especializado (CPE/PM) de Rio Verde, detalhou que, assim que a PM chegou ao local do crime, no bairro Popular, foi informada de que um carro teria dado carona a dois homens, suspeitos de terem efetuado os disparos.

À PM, o motorista do veículo afirmou que deixou os dois suspeitos em uma residência, no bairro Dom Miguel. Segundo o capitão, quando a Polícia chegou neste endereço, um dos dois suspeitos fugiu pulando o muro, enquanto o outro, ao trocar tiros com os policiais, foi atingido por um dos disparos e morreu.

Investigação

O delegado à frente do caso, Caio Martines, detalhou à reportagem que não há, ainda, elementos que comprovem a motivação do crime. Segundo ele, a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia e deve ouvir novas testemunhas nos próximos dias. A investigação ocorre em sigilo e também irá apurar se houve ou não participação outras pessoas no crime.

