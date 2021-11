Cidades Adolescente é picado por escorpião enquanto fazia prova do Enem, em Goiânia Ao ser atendido pelos bombeiros, o estudante estava consciente e disse que se sentia bem. Mesmo assim, foi levado para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT).

Ao ser picado por um escorpião, um adolescente de 17 anos deixou a sala no 2° dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (28), no prédio da PUC, no Setor Universitário, em Goiânia. "Eu olhei no chão e vi um bichinho enrolado, encostei nele com a caneta e era um escorpião", disse o estudante ao G1 Goiás, que preferiu não ser...