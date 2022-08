Um adolescente de 12 anos foi resgatado após cair em um fosso de cerca de 25 metros de profunidade nesta quarta-feira (17), em Cristalina, região do Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o garoto foi retirado com vida, tinha ferimentos no rosto e reclamava de dores na região do quadril.

A família contou aos militares que o menino estava com a mãe coletando material reciclado, quando entrou em um galpão com um colega, onde tem o fosso desativado. Após alguns minutos, o colega voltou avisando que o adolescente tinha caído no buraco e a família chamou os bombeiros.

Após o resgate, o adolescente foi encaminhado para o Hospital de Cristalina. Um vídeo mostra o momento do salvamento, onde o menino é puxado junto com um bombeiro.

