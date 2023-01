Cidades Adolescente é suspeito de esfaquear avô de 66 anos após discussão, em Quirinópolis Conselho Tutelar foi acionado e deixou o adolescente aos cuidados da mãe

A Polícia Militar foi acionada, no último sábado (14), após uma discussão entre um adolescente de 17 anos e seu avô, de 66, que teria terminado com o idoso ferido, em Quirinópolis. De acordo com a corporação, o idoso relatou que o neto o atingiu com uma faca na região do pescoço após ser repreendido. Segundo a PM, o caso aconteceu em uma residência na rua Celina...