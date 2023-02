Depois de ser torturada e ficar três dias em um quarto escuro sem comida, uma adolescente de 16 anos conseguiu fugir e pedir ajuda em Goiânia. Um homem de 32 anos, apontado pela Polícia Militar (PM) como o namorado dela, foi preso nesta sexta-feira (10) suspeito pelos crimes.

A jovem foi resgatada com diversas lesões e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Ela foi encontrada com os dentes e ossos do rosto quebrados.

A adolescente contou aos policiais que na última quarta-feira (8), depois de uma briga motivada por ciúmes, o namorado dela, que estaria sob o efeito de drogas, a agrediu com socos e chutes no rosto.

A PM então foi acionada e o suspeito foi encontrado no setor Pedro Ludovico. O homem ainda tentou fugir, mas acabou capturado e depois foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Ainda de acordo com a PM, o suspeito tem passagens por tráfico e posse de drogas, furto e posse ilegal de arma de fogo.

Como o nome do suspeito não foi revelado, a reportagem do POPULAR não conseguiu contato da defesa para pedir posicionamento.

