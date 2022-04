Cidades Adolescente de 12 anos leva pedrada em quadra de escola durante apresentação musical, em Goiânia Secretaria Estadual de Educação informou que a menina não teve ferimentos graves.

Uma adolescente de 12 anos levou uma pedrada no rosto na tarde da última quinta-feira (28) durante uma apresentação de jazz. O fato aconteceu dentro da quadra do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Francisco Maria Dantas, localizado no Setor Mansões Paraíso, região Noroeste de Goiânia. Ao que tudo indica, a pedra foi jogada do lado de fora da instit...