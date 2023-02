Uma adolescente de 14 anos é suspeita de tirar a vida da filha recém-nascida após o parto, em Porangatu, a 400 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o fato aconteceu na madrugada deste domingo (5) e a menor teria dado à luz, de forma natural, no banheiro da casa de uma tia. Na sequência, a adolescente deu entrada em um hospital da cidade com hemorragia, e segundo a PM, alegou que havia sofrido um aborto. De acordo com a Polícia Civil (PC), ela escondeu a gravidez até quando pôde.

Segundo Evando Polidório, Tenente Coronel comandante do 3º BPM, a equipe médica desconfiou dos sinais que indicavam se tratar de um pós parto e perguntou pela criança.

“Nesse momento a Polícia Militar foi acionada e um tio dela levou a recém-nascida até o hospital e ali foi constatado que se tratava de um bebê, de cerca de 3 kg, já sem vida e com um corte no pescoço”, afirmou.

Investigações

Ao POPULAR, Járder Bruno, delegado responsável pelo caso, detalhou que as investigações apontam que a adolescente escondeu a gravidez por todo período em que foi possível.

“Ela realizou o trabalho de parto sozinha, dentro de um banheiro, tendo logo em seguida tirado a vida da recém nascida, utilizando para isso uma faca, com a qual cortou o pescoço da bebê”, afirmou o delegado.

Segundo ele, quando o tio da menor foi até a residência buscar a bebê recém-nascida, a encontrou dentro de um saco plástico e a levou já sem vida até o hospital.

A Polícia Civil informou que já foram realizadas as perícias necessárias e as investigações continuam, e que a adolescente ainda não foi ouvida porque está recebendo os devidos cuidados médicos. Por ser menor de idade, ela responderá por ato infracional análogo ao crime de infanticídio.

Por não ter tido o nome divulgado, o POPULAR não localizou a defesa da menor até a última atualização desta matéria.

