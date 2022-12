Um adolescente de 14 anos perdeu a perna no final da tarde deste sábado (24) enquanto trabalhava em uma fazenda na zona rural de Alvorada do Norte, a 465 km de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele prendeu o membro dentro de uma ensiladeira, máquina agrícola usada para moer grama ou outros produtos.

A corporação relata que quando chegou na fazenda, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava no local e tentava manter o adolescente consciente. Os bombeiros precisaram retirar a tampa da máquina para ter acesso às engrenagens e, com isso, conseguir retirar a vítima.

“A vítima perdeu a perna direita até a altura próxima a virilha por trituração, dilacerando suas partes íntimas”, detalha. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Alvorada do Norte. A reportagem entrou em contato com a unidade para saber o estado de saúde do paciente, mas não obteve sucesso.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e registrou o caso como um acidente de trabalho. O POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil (PC) para saber se o caso se trata de trabalho infantil e se será investigado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Leia também:

- Motociclista de aplicativo morre atropelado por carreta após ser atingido por carro, em Goiânia

- Adolescente entra em cisterna de 10 metros para acalmar primo de 3 anos que caiu; vídeo

- Bebê, criança e adolescente estão entre os 5 mortos do acidente entre ônibus e carros, em Goiás