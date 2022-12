Uma adolescente de 15 anos foi apreendida suspeita de esfaquear uma mulher dentro de um bar na noite de sábado (10), no Setor Residencial Sussuapara, em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a adolescente contou que estava em casa quando foi avisada de uma briga entre sua avó e a vítima, no bar ao lado onde mora. Em seguida, ela correu até o bar.

A adolescente disse que, para defender a avó, tomou uma faca da mão de um homem e feriu a outra mulher na região do tórax. Em depoimento à polícia, a adolescente ainda disse que o homem pegou a faca de volta e saiu correndo.

De acordo com informações da PM, a suspeita foi para casa após cometer o crime, onde permaneceu até a chegada dos policiais.

Em nota, a PM informou que ao chegar no bar encontrou a vítima sendo socorrida por familiares, que a levaram em um carro particular para um hospital do município.

Em seguida, a polícia descobriu que a suspeita estava na casa ao lado do estabelecimento e apreendeu a adolescente em flagrante. A PM disse que imediatamente solicitou a presença do Conselho Tutelar pelo motivo da suspeita ser menor de idade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima sofreu perfurações no pulmão e foi levada para o hospital em estado grave. O nome da mulher não foi divulgado, e por isso O Popular não consegui o estado de saúde dela.

A Polícia Militar disse que a adolescente fez exames de corpo de delito e foi encaminhada para a Delegacia de Bela Vista de Goiás. Ela deve responder com tentativa de homicídio, e por ser menor de idade, vai ser acompanhada pelo Conselhor Tutelar. O nome da adoslecente não foi divulgado por ela ser menor de idade.

Leia também:

- Enfermeira atropelada ao tentar impedir agressão contra mulher recebe alta, em Goiânia

- Motorista morre após caminhões baterem de frente e pegarem fogo, em Porangatu; vídeo

- Mulher é presa em Caldas Novas suspeita de matar marido degolado