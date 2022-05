Cidades Adolescente de 15 anos morre após caminhonete capotar em racha no Jardim América, diz polícia Segundo Polícia Civil, os cinco jovens que estavam no veículo passaram a madrugada em uma boate do Setor Marista e ingeriram bebida alcoólica

Uma adolescente de 15 anos morreu após uma caminhonete capotar enquanto disputava um racha com outro veículo, na esquina da avenida T-9 com a rua C-155, no Jardim América, na madrugada deste sábado (7). O condutor do veículo, Eduardo Henrique de Souza Resende, de 22 anos, transportava outras três passageiras, de 18, 21 e 23 anos, além da vítima. Elas ficaram presas...