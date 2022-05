O jogador Enzo Diogo Ramos, de 15 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto disputava um campeonato de futsal, em Rio Verde, região Sudoeste de Goiás. O caso aconteceu por volta de 17h30 deste sábado (28). O adolescente chegou à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) sem vida, com suspeita de infarto fulminante.

O jogador fazia parte do Clube Campestre e disputava o Campeonato Rioverdense de Futsal, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. De acordo com o diretor de comunicação do clube, Frank Borges de Almeida, o adolescente havia acabado de deixar a partida e estava no banco de reservas quando passou mal.

Demora no atendimento

Professores de Educação Física e um técnico da organização do campeonato prestaram os primeiros socorros, segundo o Clube Campestre. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas demorou para chegar ao local, de acordo com o clube.

O campeonato aconteceu na Sociedade Esportiva e Recreativa Perdigão (Serp), que fica a pouco mais de 5 quilômetros da UPA. O trajeto todo leva em média 10 minutos, de carro. Diante da demora, o jovem foi levado em um veículo particular até o encontro do Samu, na altura do Cristo Redentor de Rio Verde, a 2 quilômetros do local onde passou mal.

Entre o momento em que Enzo passou mal, até o atendimento hospitalar, passaram cerca de 30 minutos. De acordo com o diretor da UPA de Rio Verde, Paulo Renato Silva, Enzo já chegou ao local sem vida. “Fizemos mais de uma hora (de reanimação). O protocolo é de 40 minutos. A gente ainda fez mais porque ele já tinha mais ou menos 30 minutos de parada”, explicou o médico.

Causa da morte

Segundo o médico Paulo Renato, tudo indica que o jovem foi vítima de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e morreu na hora. “É mais comum do que a gente imagina. Ás vezes não tão jovens, mas na maioria das vezes (acontece) após esforço físico”, disse o médico, ressaltando que a combinação entre aumento da frequência cardíaca e possíveis problemas no coração podem provocar o infarto fulminante.

Familiares disseram que o jovem tinha problemas cardíacos e que o pai havia recomendado ao filho que não jogasse futebol, segundo o diretor da UPA. O corpo de Enzo é sepultado neste domingo, em Rio Verde. Segundo o Clube Campestre, a instituição ficou responsável por todas as despesas do funeral.



Leia também:

- Criança atacada por rottweilers em Anápolis é internada com vários ferimentos

- Família procura por homem de 30 anos desaparecido em Goiânia