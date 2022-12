A Polícia Civil cumpriu, na manhã da última sexta-feira (9), um mandado de internação provisória contra uma adolescente de 16 anos por suspeita de envolvimento na morte de seu padrasto, vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Conforme apurado pela polícia, a adolescente teria ajudado seu namorado, que está preso, a cometer o crime, repassando informações para e o comparsa.

O crime aconteceu no dia 19 de outubro deste ano, em Jataí. De acordo com o delegado Ederson Bueno, dois homens armados invadiram a casa do mecânico Gilmar Rodrigues de Faria, quando ele estava com sua esposa, filhos e enteada, o amarraram e passaram a ameaçá-lo para que ele mostrasse onde estavam guardadas armas de fogo de sua propriedade.

Na ocasião, os criminosos roubaram uma pistola .9mm, uma carabina calibre .357 e uma espingarda .12 e dois aparelhos celulares. Durante o roubo, um dos suspeitos deu um golpe de faca na perna de Gilmar. O ferimento se agravou e ele acabou morrendo no dia seguinte.

Após as investigações, a Polícia Civil identificou Bruno Gomes Pamplona, de 26 anos, o “Coiote”, como mentor do crime. Ele teria contado com a ajuda de seu companheiro de cela, José Douglas do Nascimento, de 21, vulgo “Bebé”.

Participação de menores de idade

Segundo apurado pela polícia, José Douglas teria sido o responsável por “contratar” os dois executores do crime: Jonatas Ricardo de Souza, de 20 anos, conhecido como “Nego John”, e um adolescente de 17 anos. As investigações apontaram que os dois saíram do município de Montividiu e foram para Jataí exclusivamente para cometer o crime.

A Polícia Civil constatou também que a enteada de Gilmar teria ajudado seu namorado, Bruno Gomes, passando para ele a localização da casa onde o latrocínio foi cometido. Ao final, a instituição concluiu a participação de cinco pessoas: três adultos e dois adolescentes.

Bruno, José Douglas e Jonatas Ricardo foram presos preventivamente no dia 1º de dezembro. Já o adolescente de 17 anos, suspeito de ser um dos executores do crime, está foragido.

Já a enteada da vítima foi alvo de um mandado de internação e está apreendida no Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimomiais (Gepatri) de Jataí. Conforme apurado pela reportagem, ela deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (12).

