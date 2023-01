Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (24) por suspeita de envolvimento na chacina que envolve o desaparecimento de 10 pessoas de uma mesma família no Distrito Federal (DF). Ele seria o quinto suspeito no caso, já que o quarto está foragido.

Segundo a Polícia Militar do DF, o adolescente confessou que recebeu R$ 2 mil e depois ganharia mais R$ 3 mil de "comparsas" para ajudar no crime. Ele ainda disse que esteve no cativeiro onde as vítimas foram mantidas como reféns. A Polícia Civil do DF confirmou a apreensão e disse que acompanhou os procedimentos na delegacia.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Norte, no DF, mas foi liberado logo em seguida. A Polícia disse que ele tinha em aberto dois mandados de roubo, mas estavam expirados desde o dia 21 de janeiro.

Em nota, a Polícia Civil do DF, informou que representou pedido de internação provisória do adolescente por causa da gravidade social dos fatos e para assegurar a integridade física dele, enquanto ocorre a apuração do caso.

Até o momento, três homens estão presos por suspeita de envolvimento no crime, são eles: Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos; Gideon Batista de Menezes, de 55 e Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49.

Quarto suspeito foragido

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está em busca de uma quarta pessoa suspeita de envolvimento na chacina. Trata-se de Carlomam dos Santos Nogueira, de 26 anos. Conforme a instituição, a suspeita é de que o homem seja autor de forma “imediata e material” no crime.

Segundo a 6ª DP, que investiga o caso, “evidências colhidas ao longo da investigação em curso apontam relação de Carlomam com outro envolvido”, assim como evidências de natureza técnica o vinculam ao cativeiro e carro de uma das vítimas.

O homem, que já tem passagens pela polícia, está foragido, e a PCDF pede ajuda da população para localizar o paradeiro dele.

