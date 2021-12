Cidades Adolescente de 17 anos morre afogado no Lago Corumbá, em Caldas Novas De acordo com o Corpo de Bombeiros, busca pela vítima levou cerca de 40 minutos

Um adolescente de 17 anos morreu na tarde desta sexta-feira (10) após se afogar no Lago Corumbá, em Caldas Novas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem comemorava a conclusão do ensino médio no local junto com cerca de 15 pessoas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe teve dificuldade para encontrar o rapaz porque o local tem cerca de 20 metros de pro...