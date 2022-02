Cidades Adolescente de Goiás alcança nota máxima na redação do Enem Luiza Mamede, estudante do Colégio Agostiniano tirou nota mil na prova. Segundo portal da Educação, não há confirmações de outros alunos do estado

Goiás tem uma estudante entre os 21 que alcançaram a nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. O resultado parcial foi divulgado na manhã desta quinta-feira (17) pelo Portal Nacional da Educação, mas os dados oficiais ainda não foram revelados pelo Inep. Luiza Mamede, de 18 anos, é estudante do Colégio Agostiniano e tem como objetivo cursar Medicina n...