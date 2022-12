Atualizada em 23/12/22 às 18h55

Uma adolescente, de 12 anos, entrou em uma cisterna desativada para fazer companhia ao primo de 3 anos, que caiu no buraco de 10 metros de profundidade. Ambos foram resgatados nesta quinta-feira (22), pelo Corpo de Bombeiros. Acidente aconteceu no setor Vila Romana, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com os bombeiros, a criança caiu na cisterna de uma casa abandonada e o pai do menino desceu a adolescente para acalmar o primo. Ambos foram resgatados e o menino foi encaminhado para a UPA do Buriti Sereno para avaliação médica.

