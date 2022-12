Cidades Adolescente escapa por pouco de atropelamento em Águas Lindas de Goiás; vídeo Duas mulheres, que também passavam pela rua, também escaparam do acidente; motorista foi encaminhado para o hospital

Por um curto período de três segundos, uma adolescente não foi atropelada em Águas Lindas de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança do comércio que foi atingido registraram o momento em que o carro desce a rua em alta velocidade e bate contra a marquise do supermercado assim que a menina passa. O acidente aconteceu na última quarta-feira (...