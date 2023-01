Cidades Adolescente esfaqueia padrasto para salvar a mãe de agressões em Nerópolis, diz polícia Homem foi levada para o Hospital Sagrado Coração de Jesus

Um adolescente de 16 anos esfaqueou o padrasto para defender a mãe em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher relatou que havia descoberto que o marido estava fazendo uso de drogas ilícitas e, por ter ficado irritado, as agressões contra ela começaram. O caso aconteceu no último sábado (31). De acordo com a PM, ...