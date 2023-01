Um adolescente de 12 anos ficou ferido após ser atingido por um raio enquanto cavalgava em uma fazenda, em Montes Claros de Goiás, no oeste do estado, para tocar o gado. O animal não resistiu à descarga elétrica e morreu.

O pai do menino, Flávio Júnior, que estava junto no momento do acidente, filmou o animal caído no chão e contou que o filho chegou a desmaiar, mas estava bem.

Flávio contou ainda que, com o impacto do raio, a égua caiu em cima do menino, que sofreu ferimentos leves. O caso aconteceu na última sexta-feira (20).

