Cidades Adolescente infrator lança livro com apoio de juíza em Luziânia Após duas internações para medidas socioeducativas, adolescente conta em livro porque ingressou na criminalidade

Aos 17 anos, A.G. é o retrato de muitos adolescentes de sua faixa etária que sofrem as consequências das brutais desigualdades sociais nas periferias das grandes cidades. Morador do Parque Industrial Migone, bairro pobre de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, o garoto se envolveu cedo com o mundo do tráfico após se sentir desamparado emocionalmente no meio familia...