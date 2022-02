Um adolescente, de 17 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão, no km 495, da BR-153, em Goiânia, na noite desta sexta-feira (11).

De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o jovem Gabriel Bernardo de Sousa e outros dois colegas tentaram atravessar a pista e, mesmo percebendo que o veículo se aproximava, se arriscou. Ao tentar passar, fora da passarela, a vítima se desequilibrou com o chinelo que calçava, caiu na pista e foi atingida pelo caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e fez o teste do bafômetro no motorista, que deu negativo. O Resgate Triunfo atestou a morte.

Segundo a DICT, foi apurado por meio do tacógrafo que o motorista trafegava dentro da velocidade permitida na via. De acordo com a Delegacia, será instaurado Inquérito para apuração dos fatos.