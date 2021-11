Cidades Adolescente morre após cair em córrego e ser arrastada por correnteza em Planaltina Vítima brincava com dois irmãos e uma amiga nas proximidades do córrego quando caiu e foi levada pela água

Uma adolescente de 12 anos morreu após ser levada pela correnteza de um córrego em Planaltina, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros a menina brincava com dois irmãos e uma amiga nas proximidades do córrego quando caiu, escorregou e foi levada pela água. O episodio aconteceu no último domingo (21). Após o acionamento da equ...