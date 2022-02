Cidades Adolescente morre em bar na saída de Niquelândia e suspeita é de espancamento Crime aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (28) e será investigado pela Polícia Civil

Um adolescente de 17 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (28) em um bar na saída de Niquelândia, município localizado a 306 km de Goiânia. O caso é investigado agora pela Polícia Civil e a suspeita inicial é de que o jovem tenha sido espancado. Logo no início da manhã, equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local do crime. Ainda não há informações s...