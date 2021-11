Cidades Adolescente picado por escorpião durante Enem está estável e continua em observação, em Goiânia Estudante fazia a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no prédio da PUC, no Setor Universitário, em Goiânia, quando sentiu a picada

O adolescente de 17 anos que foi picado por um escorpião na tarde deste domingo (28) enquanto fazia a prova do Enem está estável e continua em observação. A informação foi confirmada ao POPULAR pelo Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde o jovem está internado. O estudante fazia a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no prédio da PUC, no Setor Univer...