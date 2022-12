Um adolescente que andava de bicicleta saiu ileso após ser atropelado por um carro em Goiânia. Um vídeo mostra quando ele é atingido pelo veículo e cai no chão. Antes de parar, o veículo ainda bateu em uma árvore.

Mesmo com o impacto, o adolescente se levanta, pega a bicicleta e sai andando. O acidente aconteceu na útima terça-feira (13), na Avenida do Povo, no Jardim Curitiba I, mas as imagens só foram divulgadas nesta sexta-feira (16).

Segundo um morador, que preferiu não se identificar, o adolescente voltava da escola quando foi atingido pelo carro. O estudante e a motorista não tiveram ferimentos e no vídeo ela aparece ao descer do veículo para prestar socorro.

Leia também:

- Carro de luxo desce rampa de concessionária, quebra muro e atinge veículos parados em rua de Goiânia

- Gusttavo Lima diz que não dirige carro há mais de dois anos, desde que atropelou ciclista em Goiânia

À TV Anhanguera, o morador informou que a motorista disse que no momento do acidente estava chovendo e que ela se assustou com o estudante. Ao tentar frear, ela confundiu os pedais e pisou no acelerador provocando a batida na árvore.

O morador estava com seu caminhão estacionado próximo do local e afirmou que se não fosse a árvore, a batida seria em seu próprio veículo.