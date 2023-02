Nicole Kemilly de Figueiredo Gonçalves, de 14 anos, que estava desaparecida após sair para vender bolos, foi encontrada na noite deste sábado (25). A garota foi localizada na região do Jardim Itaipu, em Goiânia, sob efeito de alguma possível droga ou sedação médica e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

“Ela não estava em estado normal, estava meio fora de si. Estamos esperando os procedimentos aqui no hospital para levá-la ao Instituto Médico Legal (IML) e ao psicólogo”, informou Wilker Ferreira, padrasto da adolescente. Segundo ele, Nicole não estava sozinha e serão feitos todos os procedimentos possíveis para descobrir quem são as pessoas que estavam com ela e o porquê do desaparecimento.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a divulgação do desaparecimento e as buscas intensas da equipe policial, fizeram com que o (s) autor (es) do possível sequestro tenham desistido e abandonado a menina na rua. Ela foi encontrada por um morador, que a levou para casa e acionou a família no mesmo momento.

Desaparecimento

Nicole mora com os pais no Residencial Campos Dourados, próximo ao Madre Germana II, em Goiânia. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (24), vista pela última vez vendendo bolos e trufas perto de um parque no bairro.

A menina, o padrasto e mãe sempre vendem doces na região há mais de um ano e essa tinha sido a primeira vez que Nicole saiu sozinha para às vendas. Ela foi divulgar os últimos brigadeiros no Jardim Itaipu e foi vista pela última vez quando entrou dentro de uma lanchonete para deixar as coisas dela e sair para trocar o dinheiro.