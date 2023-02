A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito da investigação do caso do jovem de 13 anos que matou o próprio pai, no dia 26 de janeiro, em Formosa, na Região Metropolitana de Brasília. A conclusão do documento aponta para legítima defesa do adolescente.

O caso aconteceu no final do último mês de janeiro, em Formosa. A PC conta que o homem chegou em casa bêbado e, numa discussão, ele teria avançado contra sua esposa e também contra o filho com uma faca nas mãos. A mulher ficou com um ferimento no braço. A PC conta que o jovem, ao perceber a agressão contra a mãe, pegou uma faca para se defender do pai. Assim que o homem foi em direção ao filho, o adolescente desferiu um único golpe contra o peito do pai. O homem chegou a ser socorrido mas não resistiu ao ferimento.

Vizinhos e familiares relatam que o relacionamento de 20 anos do casal era conturbado, que brigas e gritos eram comuns.

Em entrevista à TV Anhanguera, o delegado Danilo Meneses, responsável pelo caso, concorda com o laudo vindo da polícia científica. “A polícia civil opinou pelo reconhecimento da legítima defesa e encaminhamento ao poder judiciário para que o Ministério Público possa entender pela proposição, ou não, da ação sócio-educativa”, resumiu. Com o parecer da polícia Técnico-Científica e da PC confirmando a legítima defesa, a tendência é que as medidas contra o adolescente pela morte do pai sejam atenuadas.

