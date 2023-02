Uma adolescente ganhou uma indenização de aproximadamente R$ 60 mil por danos morais e materiais após ser atingida por fragmentos metálicos do teto do elevador do condomínio onde residia, em Goiânia. Segundo a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), a decisão transitou em julgado, ou seja, o condomínio e a seguradora do prédio não podem recorrer.

O caso aconteceu em 2015 e a decisão em favor da menina foi dada no dia 24 de fevereiro deste ano. A mãe da menina entrou na justiça após a filha ser submetida a uma cirurgia de reconstrução de um dos seus dedos dos pés, o qual teve uma fratura exposta, que a deixou sem brincar, praticar atividades físicas, além de evitar o elevador do prédio por ter ficado traumatizada com o que aconteceu.

A DPE-GO informou que após o recebimento dos valores em relação aos danos materiais, a mãe da menina requereu a desistência do prosseguimento da ação, porém, o Ministério Público do Estado de Goiás se manifestou contrário à desistência, dizendo que o pedido era prejudicial aos interesses da adolescente. Assim, a DPE-GO atuou no processo como curadora especial em favor da menina.

Segundo o defensor Cleyton Rodrigues Barbosa, a DPE-GO assumiu a defesa da adolescente e solicitou a inclusão da seguradora no polo passivo do processo (como ré) e a condenação dos requeridos solidariamente pelos danos morais sofridos pela menor.

Quando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) havia sido publicado, em maio de 2020, foi determinado que o condomínio e a seguradora pagassem o valor de R$ 23 mil, com juros corrigidos desde a data do ocorrido. Contudo, como o incidente ocorreu em 2015, hoje o valor alcança aproximadamente R$ 60 mil.