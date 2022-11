A Polícia Civil (PC) confirmou na manhã desta terça-feira (29) ter encontrado o corpo da estudante Luana Marcelo Alves, 12 anos, que estava desaparecida desde às 9h34 de domingo (27), no Setor Madre Germana II, em Goiânia. Ela voltava para casa após comprar salgados em uma padaria próxima. O suspeito, identificado como o servente de pedreiro Reidimar Silva, 31 anos, foi preso preventivamente nesta terça e confessou o crime. À polícia, o homem confessou ter tentado estuprar Luana e admitiu tê-la matado por estrangulamento.

O servente contou ainda que, para convencer a vítima a entrar em seu carro, disse para ela que estava devendo uma quantia em dinheiro para seus pais e que passaria o valor se ela entrasse no veículo. Questionado da motivação do crime, Reidimar não respondeu, mas admitiu que estava sob efeito de drogas no momento. (Veja vídeo ao fim da matéria)

A mãe do suspeito de matar Luana disse esperar que seu filho seja inocente. Aos prantos na frente da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a mulher declarou que o caso "está nas mãos de Deus", mas que não acredita que Reidimar tenha cometido o crime.

Crime

Reidimar teria tentado estuprar a vítima antes de matá-la. A informação é da Polícia Civil, que adiantou que o homem deverá responder por tentativa de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Conforme a delegada Caroline Borges, o ajudante de pedreiro contou que, na noite anterior ao crime, havia consumido álcool e usado cocaína, e por não conseguir dormir, decidiu sair de carro. Foi quando encontrou Luana, na manhã de domingo (27).

A menina, que estava a caminho do mercado, foi convencida a entrar no carro de Reidimar após ele dizer que devia dinheiro para a mãe dela e que passaria a quantia.O homem, ainda segundo a delegada, levou Luana para a casa dele, onde teria tentado estuprá-la.

A polícia chegou a constatar que o ajudante de pedreiro tinha marcas de unhada no rosto e nos braços, supostamente feitos pela menina durante uma tentativa de fuga. Reidimar então teria matado Luana por enforcamento, com um "mata-leão". Segundo a PC, o homem teria usado madeira e isopor para colocar fogo no corpo.

Depois de enterrá-la, o homem ainda tapou a cova com cimento, o que atrasou a descoberta do corpo. A delegada Caroline destacou que o corpo de Luana já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), mas informou que a perícia pode ser prejudicada devido ao estado em que o corpo ficou após ser queimado. Reidimar segue preso na DPCA.

Justiça

Pai da menina, Robson Marcelo dos Santos cobra punição de homem que confessou ter matado a filha. “Eu só desejo justiça. Não pode chamar de gente ou ser humano uma pessoa dessas”, desabafou .

Luana era considerada pela família uma menina linda e amada por todos. "Uma menina que não dava trabalho, inteligente, honesta e dedicada aos estudos para realizar sonho de ser médica", lamentou a avó da menina Luana, em entrevista à TV Anhanguera após a descoberta do corpo da adolescente.

Suspeito

O servente de pedreiro, que prestou depoimento na segunda-feira (29), já cumpriu pena por roubo e receptação e, segundo afirmou em depoimento, chegou a ficar dois meses detido por causa de uma acusação de estupro, mas teria sido absolvido. Ele disse que a viu Luana apenas uma vez na distribuidora de bebidas pertencente ao pai dela e afirmou que passou a noite sem dormir, tendo feito uso de bebida alcoólica e cocaína.

Pai de um menino de 7 anos que vive com a avó paterna e morador do mesmo bairro da família da estudante, o servente contou que perto do horário em que a menina desapareceu esteve na casa de um amigo atrás dele, mas não o encontrou e que a esposa deste informou que ele estava em outro lugar. Ele também contou que só ficou sabendo da situação de Luana ao visitar a mãe dele e o filho, já na noite de domingo.

Antes de ir para a DPCA, o suspeito foi abordado por volta de meia-noite de domingo por policiais militares na casa da mãe dele e negou que tivesse visto Luana naquele dia. Depois, saiu para o trabalho às 7h30 de segunda, e uma hora e meia depois a PM esteve no seu local de trabalho para pegar o carro para perícia. Segundo o JA 2ª edição, os peritos usariam luminol no veículo para buscar vestígios de sangue no veículo.

Histórico de crimes

Reidimar já cumpriu pena pelos crimes de roubo e receptação, e chegou a ser investigado pela acusação de estupro, mas foi absolvido. A delegada que investiga o caso, Caroline Borges, informou que ele será investigado por homicídio, ocultação de cadáver e tentativa de estupro.

A delegada disse que há a possibilidade de haver outras vítimas de Reidimar Silva devido ao modo que o crime foi cometido e por não haver uma motivação para a barbaridade.

"Acredito que esse tipo de situação não é de um crime só. Não tem motivação e nem explicação. A menina tem 12 anos... E ter coragem de fazer esse tipo de coisa. Acredito que possa ser sim um serial em razão do modus operandis", informou.

Caroline disse também que a divulgação do suspeito está sendo feita com o fundamento de que há a possibilidade de outras vítimas de abuso sexual e desaparecimento. A delegada contou que uma outra mulher procurou a polícia e relatou que foi estuprada por um homem com as mesmas características de Reidimar. A violência teria acontecido no domingo (27) por volta das 8h da manhã. Ela ainda prestará depoimento à polícia.

Relembre o caso

Luana saiu de casa por volta das 9 horas de domingo para comprar salgados em um mercado que fica a 330 metros da residência, no Setor Madre Germana II, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança da região mostram ela passando em direção ao estabelecimento às 9h29 e voltando pelo mesmo local às 9h34 já com um pacote nas mãos. Depois não foi mais vista.

“Ela sempre chega no horário certo, nunca atrasa”, diz o comerciante Robson Marcelo de Santos, de 33 anos, pai de Luana. O caminho até o mercado é conhecido pela estudante, acostumada a andar por ali todos os dias, no quarteirão acima da casa da família. A menina saiu com dez reais para a compra e não portava documentos nem celular por conta do pequeno trecho que seria percorrido. Além disso, Luana estava com o cabelo de mechas vermelhas preso e usava uma blusa estampada com a logo do aplicativo TikTok e uma bermuda.

