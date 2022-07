Cidades Adolescente queimada por colega em Goiânia já recebeu alta A jovem teve quase 50% do corpo atingido e ficou mais de dois meses na UTI. Nesta quinta-feira (21) a Justiça manteve a prisão da agressora

Nesta terça-feira (21), o juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia, negou o pedido de revogação da prisão preventiva de Islane Pereira Saraiva Xavier, de 20 anos. A jovem é acusada de tentativa de homicídio, ao atear fogo numa colega de 17, no dia 31 de março deste ano, no interior de uma escola no Jardim N...