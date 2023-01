O adolescente, de 17 anos, suspeito de participar da chacina no Distrito Federal (DF), que resultou no assassinato de 10 pessoas da mesma família, foi apreendido novamente neste sábado (28). O jovem já havia sido ouvido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), mas acabou sendo liberado na madrugada de quarta-feira (25) pois não tinha nenhum mandado de busca e apreensão contra ele.

De acordo com a polícia, o mandado expedido pela Vara da Infância e Juventude (VIJDF) em uma ação da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I).

Conforme mostrou o POPULAR, no primeiro depoimento, quando ele foi apreendido no dia 24 de janeiro, o rapaz confessou que recebeu R$ 2 mil e depois ganharia mais R$ 3 mil de "comparsas" para ajudar no crime. O jovem disse ainda que esteve no cativeiro onde as vítimas foram mantidas como reféns.

Foram atribuídos ao adolescente a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de extorsão mediante sequestro com restrição a liberdade e resultado morte de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, Renata Juliene Belchior e Gabriela Belchior De Oliveira; ocultação do cadáver de Marcos Antônio e associação criminosa armada com os suspeitos envolvidos na chacina.

Após ser ouvido na delegacia, a PC-DF informou que o jovem será encaminhado ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), da Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes do DF.

Vítimas

Ao todo, os corpos de 10 pessoas da mesma família que haviam desaparecido foram encontrados e identificados. São eles:

- Elizamar da Silva: cabeleireira – corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Thiago Gabriel Belchior: marido de Elizamar Silva - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

- Rafael da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Rafaela da Silva: filha de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Gabriel da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira: pai de Thiago e sogro de Elizamar – corpo encontrado esquartejado no interior do cativeiro em Planaltina (DF)

- Cláudia Regina Marques de Oliveira: segunda mulher de Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

- Renata Juliene Belchior: mãe de Thiago e sogra de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG)

- Gabriela Belchior: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG)

- Ana Beatriz Marques de Oliveira: filha de Cláudia e Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)