Cidades Adolescente suspeito por estupro de vulnerável em unidade de acolhimento é internado Polícia informou que suposto autor do ato infracional apresenta comportamento violento na unidade e é investigado por ter queimado outro adolescente, que teria comido algumas bolachas dele

Um mandado de internação foi cumprido nesta terça-feira (22) contra um adolescente suspeito por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, ocorrido no último dia 26 de fevereiro, na Unidade de Acolhimento para Adolescentes, em Aparecida de Goiânia. De acordo com as investigações, a vítima é portadora de doença mental e foi estuprada durante a madr...