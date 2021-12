Cidades Adolescente tem cabelo sugado pelo ralo da piscina e fica 2 minutos submersa antes de ser resgatada Caso ocorreu no Piauí. Familiares precisaram cortar o cabelo para retirar garota da água

A adolescente Maria Rita, de 13 anos, se afogou depois ter o cabelo sugado pelo ralo da piscina. Ela ficou cerca de 2 minutos submersa e familiares tiveram que cortar o cabelo com uma faca para poder resgatar a garota. O caso ocorreu em uma casa de Água Branca, no Piauí, no último domingo (5). A adolescente brincava com algumas amigas na piscina quando ocorreu o acid...