Cidades Advogada defende recurso em absolvição de Reidimar Servente que confessou ter matado Luana Marcelo e Thaís Lara foi inocentado em caso de estupro, mas membro da OAB-GO diz que vítima teria de ser notificada da sentença

Pouco mais de um ano antes do assassinato da estudante Thaís Lara da Silva, de 13 anos, o servente de pedreiro Reidimar Silva Santos, hoje com 31 anos, era absolvido em um processo por estupro no qual a Justiça não conseguiu localizar a vítima, uma jovem de 15 anos, para ser interrogada na audiência de instrução e julgamento. Na sentença, o juiz informou ser desnecessár...