Cidades Advogado é indiciado pela decapitação de cinco cachorros em Formosa O investigado tem 30 anos e teria cometido o crime de maus-tratos aos cães como forma de ameaçar a madrasta pelos bens deixado pelo pai, que faleceu dias antes

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Formosa, concluiu na última terça-feira (9) o inquérito policial contra um advogado que é apontado como autor pela decapitação de cinco cães. O crime aconteceu no fim de março deste ano, no município de Formosa. De acordo com o delegado Paulo Henrique Ferreira Santos, responsável pelo c...