Um advogado foi preso preventivamente nesta quarta-feira (30), suspeito de ameaçar, injuriar e perseguir a ex-mulher, em Anápolis. Segundo a Polícia Civil (PC), o homem de 48 anos descumpriu diversas vezes a medida protetiva de urgência registrada em 2020 pela vítima.

De acordo com a delegada Isabella Joy, à frente do caso e da Delegacia Especializada em Atendimento À Mulher (Deam) de Anápolis, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a vítima. “Ele sabia os horários rotineiros dela, ia até o seu local de trabalho e fazia ameaças”, afirmou.

A delegada detalhou ainda que o casal está separado há três anos e que, em depoimento, o homem negou as acusações. Segundo a titular da Deam, o suspeito já tinha passagens pela Polícia e inclusive já havia sido preso em 2020, também por descumprimento de medida protetiva.

O suspeito não teve o nome divulgado. Por isso, o Popular não conseguiu localizar a defesa dele para solicitar um posicionamento até a publicação desta matéria.

