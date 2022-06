Cidades Advogado de ex de Felipe Gabriel conta que suspeito andava armado e se passava por policial Advogado Rodrigo da Silva Santos conta que sua cliente e Felipe namoraram em 2020. O homem, segundo ele, agia de forma violenta e chegou a agredir a moça verbal e fisicamente

O advogado de uma ex-namorada de Felipe Gabriel Jardim, suspeito de matar a tiros o policial civil aposentado João do Rosário Leão dentro de uma farmácia de Goiânia, revelou que o homem tem perfil violento e já agrediu sua cliente, com a qual teve relacionamento em 2020. De acordo com o advogado, na época, o suspeito andava armado e se passava por policial penal....