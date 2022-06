Cidades Defesa de Maurício Sampaio assumiu no final de maio caso que pode adiar júri em Goiânia Luiz Carlos Silva Neto assumiu caso de policial carioca no dia 31 de maio e usa audiência de instrução de seu novo cliente, no Rio de Janeiro, no dia 13 de junho, para tentar adiar novamente o júri da morte do jornalista Valério Luiz

O advogado Luiz Carlos Silva Neto, que defende o empresário Maurício Borges Sampaio, acusado de ter encomendado a morte do jornalista Valério Luiz de Oliveira em 2012, entrou com pedido nesta segunda-feira (6) no Judiciário goiano para adiar o júri marcado para 13 de junho alegando a necessidade de estar no Rio de Janeiro para atuar na defesa de um cliente que está p...