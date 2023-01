O advogado Djalma Rezende morreu na noite deste domingo (1º), no hospital Albert Einstein, em Goiânia. Ele lutava contra um câncer desde 2017 e estava internado desde o dia 17 de dezembro, após sofrer uma piora.

De acordo com a viúva de Djalma, a advogada e conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) Priscila Maura de Carvalho Rezende, a causa da morte foi uma insuficiência hepática causada pela metástase do câncer no fígado.

Em entrevista ao POPULAR na época do diagnóstico da doença, o advogado contou que descobriu a situação ao ser internado com uma dor “violentíssima” abaixo do umbigo, no dia 9 de outubro, no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia.

Djalma é conhecido em diversas áreas do Direito, em especial o Direito Agrário. Além de fundador e único sócio do escritório Djalma Rezende Advogados, atuava na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás (OAB-GO), OAB-DF, OAB-MT, OAB-MG e OAB-SP.

Em nota, a OAB-GO informou que "o riso franco e espontâneo de Djalma Rezende deixará muitas saudades naqueles que tiveram o privilégio de seu convívio".

Velório

Priscilla Rezende informou ao POPULAR que o velório vai ocorrer nesta terça-feira (3), das 8h às 14h, no CEL da OAB-GO, em Aparecida de Goiânia. A despedida vai ser aberta ao público.

O enterro será reservado a familiares.