Advogados de Maurício Sampaio são multados em 100 salários após abandonarem júri

Os dois advogados do acusado de mandar matar o radialista Valério Luiz, Maurício Sampaio, foram multados no valor de 100 salários mínimos após terem abandonado o plenário onde ocorreria o júri, na manhã desta segunda-feira (2). Por causa da atitude, o julgamento foi remarcado para o dia 13 de junho. O valor da multa ultrapassa R$ 121 mil e, de acordo com informações do Tri...