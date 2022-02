Cidades Advogados desmentem notícia de morte de João de Deus. "Fake news" Informações sobre a morte do susposto médium circularam nas redes sociais e aplicativos de mensagens na tarde desta sexta-feira (4)

Após dezenas de mensagens informando a redação do jornal O POPULAR sobre a morte do suposto médium João de Deus, advogados do líder espiritual informaram que trata-se de informação falsa. "Fake News, João está 100%, relatou Anderson Van Gualberto de Mendonça. A informação também foi desmentida pelo advogado Marcos Maciel Lara. Prisão de João de Deus O susposto médium João...