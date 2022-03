Cidades Aeroporto Internacional Santa Genoveva reabre para pousos e decolagens após falta de energia Pista foi liberada às 21h15 para pousos e decolagens. 5 voos foram impactados, 4 deles foram cancelados após raio atingir antigo terminal de passageiros

O terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Santa Genoveva ficou sem energia por 3 horas nesta segunda-feira (14), problema que provocou o atraso e cancelamento de 4 voos. De acordo com a Infraero, a queda de energia foi provocada por raio que caiu no antigo terminal de passageiros. A Infraero informou que o fechamento do aeroporto para pouso e decolagens se deu...