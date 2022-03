Cidades Aeroporto sem energia, autoteste de Covid e retomada cultural em Goiânia Fique por dentro das notícias da manhã desta terça-feira, 15 de março de 2022

Aeroporto Internacional Santa Genoveva reabre para pousos e decolagens após falta de energia O terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Santa Genoveva ficou sem energia por 3 horas nesta segunda-feira (14), problema que provocou o atraso e cancelamento de 4 voos. De acordo com a Infraero, a queda de energia foi provocada por raio que caiu no antigo term...