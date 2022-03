Cidades Afetados por enchentes podem triplicar

A população afetada por enchentes e deslizamentos de terra no Brasil pode dobrar ou até triplicar nas próximas décadas, em um cenário de aquecimento global de 1,5ºC -atualmente, o planeta já aqueceu 1,1ºC em relação aos níveis pré-industriais.A conclusão está entre os destaques regionais do novo relatório do painel do clima da ONU, o IPCC (Painel Intergovernamental ...