Cidades Afipe busca recuperar a confiança dos fiéis enquanto mantém obra em Trindade Dezesseis meses após operação do MP, associação conta com menos da metade das doações

“Nós sofremos. Sofremos por causa do nosso confrade e também por saber que a obra é maior do que todos nós, servidores da Igreja e da congregação.” É assim que se manifesta o padre João Paulo Santos de Souza, de 38 anos, que acaba de assumir a presidência da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). A instituição está no centro de denúncias feitas pelo Ministério Públ...